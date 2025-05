Tardelli | Scudetto? De Vrij ha detto bene! E col Psg capire la testa

Marco Tardelli commenta la vittoria dello scudetto del Napoli, evidenziando che il trofeo è meritato. Ha espresso accordo con de Vrij sulla mentalità e la differenza tra le squadre. Tardelli si è anche proiettato sulla finale di Champions League contro il PSG, sottolineando l'importanza di capire la testa dei giocatori e delle squadre. La battaglia tra Inter e Napoli si è conclusa con il successo degli azzurri, ora pronti per l'Europa.

Tardelli parla della battaglia scudetto tra Inter e Napoli, vinta dagli azzurri. L'ex giocatore è d'accordo con de Vrij e poi si proietta sulla finale di Champions League contro il Psg. SCUDETTO MERITATO DEL NAPOLI – Ospite negli studi di 90° del sabato, Marco Tardelli ha parlato così dello scudetto vinto dalla formazione partenopea: « Questa squadra si è meritata lo scudetto, non se l'è giocato l'Inter. No, è tutto del Napoli. Conte ha fatto capire subito ai giocatori chi fosse e i giocatori sono stati ben felici di capirlo.

Scudetto, tutto in 90': gol di McTominay, il Napoli è avanti. Inter, rete di De Vrij e rosso a Reina. Al 45' azzurri campioni

Il Napoli sogna il terzo scudetto in 90 anni, con gol decisivi di McTominay e una vittoria importante.

Scudetto, tutto in 90': magia di McTominay, il Napoli è avanti. Inter, rete di De Vrij e rosso a Reina. Inizia la ripresa

In una serata ricca di emozioni, lo scudetto sembra ormai tutto in tasca al Napoli, grazie alla magia di McTominay e alla rete di De Vrij.

De Vrij netto: «Scudetto? Non abbiamo meritato! Una sensazione»

Dopo la gara di Como che ha deciso lo scudetto in favore del Napoli, Stefan de Vrij ha espresso la sua amarezza.

