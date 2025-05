Tardelli non ha dubbi | Con Tudor ho visto una Juve più serena ma se può arrivare lui… Le parole sono favorevoli a quel cambio di allenatore

Marco Tardelli è fiducioso nel lavoro di Tudor alla Juventus, sottolineando come l’allenatore abbia portato maggiore serenità alla squadra. Pur apprezzando il contributo di Tudor, Tardelli non nasconde il desiderio di vedere un ulteriore salto di qualità, auspicando che possa arrivare un rinforzo significativo. In vista della sfida contro la Roma, le parole di Tardelli evidenziano ottimismo e fiducia nel futuro bianconero.

Tardelli non ha dubbi su Tudor: il suo apporto alla Juve è stato fondamentale, ma quell’allenatore potrebbe far fare il salto di qualità. Intervenuto su La Gazzetta dello Sport Marco Tardelli ha parlato così della Juventus in vista della sfida di domani contro la Roma. Le sue dichiarazioni sembrano acconsentire al ritorno del leccese, la cui operazione scatterà da domani. STAGIONE – « La Champions per la Juventus è un obiettivo minimo, l’aveva già raggiunta con Allegri e in più Max aveva conquistato la Coppa Italia la passata stagione. Arrivare quarti è importante, ma la stagione non è stata bella nel suo complesso »... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tardelli non ha dubbi: «Con Tudor ho visto una Juve più serena, ma se può arrivare lui…». Le parole sono favorevoli a quel cambio di allenatore

