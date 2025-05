Taranto carenza di organico in Questura | l’allarme del sindacato Adp

In un recente comunicato, il sindacato Adp di Taranto ha evidenziato gravi carenze di personale in tutti i settori della Questura, con criticità ancora più evidenti nei reparti di Polizia Stradale e Commissariati. Fulvio Costone, segretario generale provinciale, ha sottolineato l’allarmante situazione di organico insufficiente, che mette a rischio i servizi di sicurezza e di tutela dei cittadini.

Carenze di personale in tutti i settori operativi della Questura di Taranto. A segnalarlo è Fulvio Costone, segretario generale provinciale del sindacato Autonomi di Polizia (Adp), che parla di "criticità persistenti" nei reparti della Polizia Stradale, nei Commissariati distaccati del capoluogo e della provincia, e nel Reparto Mobile. Secondo il sindacato, le strutture risultano sensibilmente al di sotto degli standard previsti, con effetti diretti sull'efficienza dei servizi. "Il Questore e i dirigenti della Polizia di Stato continuano a garantire la sicurezza del territorio – afferma Costone – grazie al senso del dovere e alla dedizione degli operatori...

