Tar del Lazio | udienza il 10 giugno sul ricorso di Banco Bpm contro la delibera Consob

Il Tar del Lazio si appresta a esaminare, il 10 giugno, il ricorso di Banco BPM contro la delibera Consob che ha sospeso per 30 giorni l'offerta di Unicredit sull'istituto di Piazza Meda. La decisione del tribunale potrebbe avere ripercussioni significative nel settore bancario, rendendo questo confronto legale un momento cruciale per la banca coinvolta e per il mercato in generale.

Il Tar del Lazio discuterà il prossimo 10 giugno il ricorso presentato ieri da Banco Bpm per ottenere la sospensiva della delibera Consob che ha congelato per 30 giorni l'offerta di Unicredit sull'istituto di Piazza Meda. L'udienza, si apprende da fonti vicine alla banca, è stata fissata nella prima camera di consiglio utile dopo che Banco Bpm, per rappresentare la massima urgenza, ha presentato un ricorso al giudice monocratico che è stato respinto. Il ricorso al giudice monocratico, viene fatto notare, è uno step procedurale normale per arrivare alla trattazione collegiale alla prima camera di consiglio disponibile, che è appunto quella del 10 giugno...

