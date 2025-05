Tappa oggi Giro d' Italia 2025 | Fiume Veneto-Asiago percorso e altimetria

Oggi, domenica 25 maggio, si disputa la quindicesima tappa del Giro d'Italia 2025, da Fiume Veneto ad Asiago. I corridori percorreranno 219 km, affrontando un dislivello totale di 3900 metri. Dopo la vittoria di Kasper Asgreen nella tappa di ieri, la gara di oggi promette sfide impegnative tra salite e discese, mettendo alla prova la resistenza dei ciclisti nel suggestivo scenario dell’Altopiano di Asiago.

Quindicesima tappa oggi, domenica 25 maggio, del Giro d'Italia 2025. Nella Fiume Veneto - Asiago, i corridori percorreranno 219 km con un dislivello di 3900 metri. La tappa di ieri, sabato 24 maggio, la Treviso-Nova Gorica, vinta da Kasper Asgreen, a causa di una caduta nelle fasi finali della.

