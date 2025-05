Tanzania | ragazze trovano forza nel Kung Fu cinese

In Tanzania, le ragazze trovano nuova forza e ispirazione attraverso il Kung Fu cinese. Questo sport le aiuta a perseguire i loro sogni, rafforzando fiducia e determinazione. Guardate come queste giovani si impegnano con passione, dimostrando che il Kung Fu può essere un potente strumento di empowerment femminile. Per vedere il video completo, visitate: https://www.agenzianova.com/a/6212860/6212860/2025-05-25/tanzania-ragazze-trovan...

