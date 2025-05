Tajani ferma condanna del nuovo raid russo contro i civili

Tajani esprime una forte condanna per il recente raid russo che ha colpito i civili in Ucraina. "L'Italia condanna con fermezza questo attacco, mirato a colpire la popolazione innocente", ha dichiarato. Il governo italiano ribadisce il suo sostegno all'Ucraina e continua a collaborare con partner e alleati per promuovere una pace giusta e duratura.

"L'Italia condanna con fermezza il nuovo attacco russo che ha colpito il territorio ucraino con droni e missili con l'unico scopo di colpire la popolazione civile. L'Italia è da sempre al fianco dell'Ucraina, il Governo continua a lavorare con partner e alleati per una pace giusta e duratura". Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani...

