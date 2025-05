Taiwan abbandona l’energia nucleare ma a quale rischio?

Il 18 maggio, alle 22:00, Taiwan ha ufficialmente chiuso l'era dell'energia nucleare, disattivando il suo ultimo reattore operativo. Questa decisione segna una svolta significativa verso un futuro energetico rinnovabile, ma solleva interrogativi sul rischio di dipendere maggiormente da fonti di energia alternative in un contesto di crescente domanda e sfide climatiche. Quali saranno le conseguenze di questa scelta cruciale per l'isola e per la sua sicurezza energetica?

Alle 10 di sera in punto del 18 maggio, a Taiwan si è chiusa l’ epoca del nucleare. È in quel momento che i tecnici della Taiwan Power Company (Taipower) hanno disattivato definitivamente l’ ultimo reattore nucleare ancora operativo dell’isola. Si tratta per l’esattezza del reattore numero 2 della centrale di Maanshan, nella contea meridionale di Pingtung. Da quel momento, Taiwan è diventata ufficialmente nuclear free, dopo oltre quattro decenni di utilizzo dell’energia atomica per la produzione di elettricità. Si apre ora una fase di grande incertezza e, secondo diversi esperti, di vulnerabilità... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Taiwan abbandona l’energia nucleare ma a quale rischio?

