Tagli del Governo | Viabilità e sicurezza molto a rischio

Il governo ha annunciato tagli del 70% ai fondi per le strade provinciali, mettendo a rischio viabilità e sicurezza. Da Roma si chiede un ripensamento, anche per finanziare il progetto dello Stretto di Messina. La minaccia è di consegnare le chiavi dell’ente provinciale al Governo e al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti se non verranno riviste le decisioni sui fondi, evidenziando le criticità per la rete viaria.

Da Roma si batte cassa sui fondi per le viabilità provinciali per consentire la costruzione dello Stretto di Messina. "Porteremo le chiavi dell’ente provinciale al Governo, e nello specifico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, se non sarà rivista la decisione di tagliare del 70% i fondi per la viabilità", tuona il presidente della Provincia Massimiliano Angori (in foto). I tagli sono stati oggetto di discussione all’ultima riunione dei presidenti delle Province Italiane convocata da Upi Nazionale a Roma lo scorso 15 maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tagli del Governo: "Viabilità e sicurezza molto a rischio"

