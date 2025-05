Sydney sweeney parla del disastro di madame web | la sua esperienza positiva nel film marvel

Sydney Sweeney ha recentemente condiviso la sua esperienza sul set di "Madame Web", nonostante il film abbia deluso al box office e tra i critici. Con un incasso di circa 100 milioni di dollari e un punteggio disastroso su Rotten Tomatoes, la pellicola non ha raggiunto le aspettative. Tuttavia, Sweeney descrive il suo percorso come un'opportunità positiva, mettendo in luce gli aspetti gratificanti del progetto e della sua collaborazione con il cast.

il flop di "madame web" e le dichiarazioni di sydney sweeney. Il film "Madame Web", uscito circa un anno fa, ha registrato risultati deludenti sia al box office che nella ricezione critica. Con un incasso globale di circa 100 milioni di dollari e un punteggio estremamente basso su Rotten Tomatoes, l'opera rappresenta uno dei tentativi falliti della Sony di replicare il successo dell'universo Marvel. La protagonista Sydney Sweeney ha recentemente condiviso la sua opinione sulla performance del film, offrendo una prospettiva personale sulla produzione.

