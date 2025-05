svizzera trovati i corpi di cinque alpinisti sul ghiacciaio adler

Sul ghiacciaio Adler vicino a Zermatt, in Svizzera, sono stati trovati i corpi di cinque alpinisti deceduti a circa 4.000 metri di altitudine. Il soccorso alpino ha recuperato le vittime dopo l'allarme lanciato da sciatori. L'incidente fa temere condizioni imprevedibili e gravi rischi legati ai mutamenti del ghiaccio e alla difficile vetta del Rimpfischhorn.

Nel territorio montano attorno a Zermatt, sul ghiacciaio Adler nei pressi del Rimpfischhorn, a un'altitudine prossima ai 4 mila metri, il soccorso alpino svizzero ha recuperato i corpi senza vita di almeno cinque sciatori. L'allarme è partito dopo la segnalazione da parte di alcuni scialpinisti, i quali, durante un'ascesa, hanno notato sci lasciati incustoditi alla base di una parete. A seguito di questo avvistamento, un elicottero di Air Zermatt è stato mobilitato per condurre le operazioni di ricerca. Le autoritĂ hanno riferito che al momento le vittime non sono ancora state identificate. La polizia di Zermatt ha confermato che è stata avviata un'indagine da parte della Procura per far luce sulle circostanze della tragedia...