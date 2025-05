Svizzera-Stati Uniti oggi Finale Mondiali hockey ghiaccio 2025 | orario programma tv streaming

La finale dei Mondiali 2025 di hockey su ghiaccio si gioca all’Avicii Arena di Stoccolma tra Svizzera e Stati Uniti. Le due nazioni si sfidano per il titolo, con la Svizzera che ha mostrato un gioco straordinario. L’evento, in programma oggi, offre orari, programma tv e streaming per seguire la partita. La sfida promette emozioni intense tra le due squadre in cerca del trionfo mondiale.

La finalissima dei Mondiali 2025 di hockey ghiaccio è pronta ad andare in scena. Svizzera e Stati Uniti sono infatti pronte a sfidarsi all’Avicii Arena di Johanneshov nei dintorni di Stoccolma, in Svezia. Da una parte gli elvetici, che hanno mostrato un gioco incredibile e sono arrivati a questo atto conclusivo con l’acuto incredibile del 7-0 in semifinale rifilato alla Danimarca, dall’altra gli States: capaci di mandare al tappeto 6-2 i padroni di casa. Rossocrociati a caccia della loro prima affermazione iridata, americani che invece vanno a caccia del tris per una vittoria che addirittura gli manca dal 1960. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Svizzera-Stati Uniti oggi, Finale Mondiali hockey ghiaccio 2025: orario, programma, tv, streaming

