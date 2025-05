Svizzera | polizia trovati i corpi di cinque sciatori sulle Alpi

Cinque sciatori sono stati trovati senza vita nelle Alpi svizzere di Zermatt. La polizia del Canton Vallese ha aperto un’indagine per chiarire le cause di questa tragedia, mentre si attende l’identificazione ufficiale delle vittime. L’accaduto desta preoccupazione e solleva interrogativi sulle condizioni di sicurezza in montagna.

Roma, 25 mag. (LaPresse) – La polizia del Canton Vallese, in Svizzera, ha riferito che sono stati ritrovati i corpi senza vita di cinque sciatori nella zona di Zermatt. L’identificazione delle vittime è ancora in corso e la procura ha avviato un’indagine per determinare le circostanze esatte dell’incidente, si legge nella nota della polizia. A dare l’allarme sono stati due sciatori che ieri pomeriggio, mentre stavano scalando il Rimpfischhorn, hanno notato la presenza di sci ai piedi della vetta senza aver incontrato i proprietari lungo il percorso... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Svizzera: polizia, trovati i corpi di cinque sciatori sulle Alpi

