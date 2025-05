Svizzera i corpi di 5 sciatori ritrovati su un ghiacciaio a 4 mila metri di quota

In Svizzera, cinque sciatori sono stati trovati deceduti su un ghiacciaio a 4.000 metri di quota. La tragedia si è verificata sull’Adler, vicino a Zermatt, quando l’allarme è scattato dopo il ritrovamento di alcuni sci abbandonati. Le autorità stanno investigando sulle cause di questa drammatica perdita e sulla dinamica dell’incidente in un’area nota per le sue condizioni estreme e imprevedibili.

La tragedia sul ghiacciaio Adler, nelle vicinanze di Zermatt. L'allarme scattato dopo il ritrovamento di alcuni sci... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Svizzera, i corpi di 5 sciatori ritrovati su un ghiacciaio a 4 mila metri di quota

Cinque sciatori sono stati trovati senza vita nelle Alpi svizzere di Zermatt. La polizia del Canton Vallese ha aperto un’indagine per chiarire le cause di questa tragedia, mentre si attende l’identificazione ufficiale delle vittime.

Due alpinisti italiani, Giorgia Rota da Cesano Maderno e Alessandro Aresi di Lacchiarella, sono stati riconosciuti tra le vittime della valanga sul Monte Eiger in Svizzera.

Cinque sciatori sono stati trovati senza vita sulle Alpi svizzere di Zermatt. La polizia locale ha avviato le procedure di identificazione e ha aperto un'inchiesta della Procura per chiarire le cause di questa tragedia.

Secondo gazzettadiparma.it: I corpi di almeno cinque sciatori non ancora identificati sono stati ritrovati dal soccorso alpino svizzero sul ghiacciaio Adler, sul Rimpfischhorn, nella zona di Zermatt, a circa 4.000 metri di quota ...

Segnala msn.com: La tragedia sul ghiacciaio Adler, nelle vicinanze di Zermatt. L'allarme scattato dopo il ritrovamento di alcuni sci ...

Da msn.com: Una valanga ha travolto diverse persone sull'Eiger, nell'Oberland Bernese, in Svizzera. È in corso un'operazione su larga scala a cui partecipano numerosi soccorritori, ...

