Svizzera cinque alpinisti trovati morti sul ghiacciaio Adler

Una tragedia ha colpito la comunità alpinistica in Svizzera, con il ritrovamento di cinque alpinisti privi di vita sul ghiacciaio Adler, vicino a Zermatt. I corpi sono stati scoperti a circa 4.000 metri d'altezza, sotto la vetta del Rimpfischhorn, dai soccorritori e da un medico d'emergenza dell'Ocvs. Le circostanze dell'incidente rimangono ancora da chiarire.

Zermatt (Svizzera), 25 maggio 2025 – Tragedia in montagna in Svizzera, sul ghiacciaio Adler vicino a Zermatt. Cinque corpi senza vita sono stati ritrovati dai soccorritori e da un medico d’urgenzai dell’Ocvs a circa 4.000 metri di quota sotto la vetta del Rimpfischhorn, in Vallese. Ancora non è chiara l’identità delle vittime nè la dinamica di quello che è successo. Le ricerche, secondo quanto riferiscono fonti svizzere, erano partite dopo che due escursionisti avevano visto, sabato pomeriggio, quattro paia di sci abbandonati in un luogo in cui solitamente si trova una sorta di deposito. I due, però, non avevano incontrato nessuno in quella zona e quindi si sono insospettiti... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Svizzera, cinque alpinisti trovati morti sul ghiacciaio Adler

