Surroghe dei mutui l' osservatorio | aumentano le richieste Nel Ravennate crescono dell' 8%

Nel 2024, le richieste di surroghe di mutui nel ravennate sono aumentate dell’8%, secondo un’analisi di Mutuionline.it. L’Osservatorio sui mutui evidenzia un crescente interesse per questa soluzione, probabilmente favorito dai cambiamenti normativi e dalle tensioni sui tassi. La regione Emilia-Romagna mostra una dinamica positiva nel settore dei mutui surroga, riflettendo una tendenza nazionale di risparmio e rinegoziazione dei mutui esistenti.

Mutuionline.it, comparatore di mutui in Italia, realizza periodicamente un'analisi sull'andamento del mercato dei mutui in Italia. In questa occasione lo studio si è focalizzato sui dati relativi ai mutui surroga nella regione Emilia-Romagna.

Mutui in Toscana, scendono i tassi: è corsa al fisso. Crescono le surroghe

I tassi dei mutui in Toscana sono in calo, spingendo sempre più famiglie verso il tasso fisso.

Mutui, l'osservatorio: "Nel primo trimestre del 2025 i tassi in calo fanno aumentare le richieste di surroga"

Nel primo trimestre del 2025, i tassi in calo favoriscono un aumento delle richieste di surroga di mutui.

Mutui, l'osservatorio: "Nel primo trimestre del 2025 i tassi in calo fanno aumentare le richieste di surroga"

Nel primo trimestre del 2025, i tassi in calo hanno incentivato un aumento delle richieste di surroga di mutui.

Osservatorio Mutuionline: i dati dei mutui surroga nella regione Abruzzo

Dopo un 2024 segnato dal cambio di rotta in tema di politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea, anche il 2025 si è aperto con tre tagli dei tassi di interesse nelle altrettante riunion

Mutui in Toscana, scendono i tassi: è corsa al fisso. Crescono le surroghe

Firenze, 15 maggio 2025 – Mutui di importi più alti e a tasso fisso, surroghe in crescita. Questo il trend dei finanziamenti per l'acquisto di una casa in Toscana secondo l'osservatorio di Mutuionline

Mutui in Abruzzo: richieste di surroga aumentate, ma Chieti registra un forte calo

Nonostante l'Italia registri un aumento del 10,3% di richieste di surroga, e l'Abruzzo il 4,2%, Chieti si colloca all'esatto opposto di questa tendenza, svelando un dato negativo pari al -24,1%

