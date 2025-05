Surfista in difficoltà per il vento in mare aperto | salvato dalla Finanza

Oggi, nel Golfo di Policastro, si sono vissuti attimi di paura quando un surfista è stato colto in difficoltà a causa di forti venti. La situazione critica si è risolta grazie all'intervento tempestivo di una motovedetta della Guardia di Finanza, che ha portato in salvo il giovane sportivo al largo di Villammare, frazione marina di Vibonati. Un'azione che ha evidenziato la prontezza e il coraggio delle forze dell'ordine in situazioni di emergenza.

