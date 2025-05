Superman | svelata la classificazione del reboot diretto da James Gunn

A meno di due mesi dall'uscita, il reboot di Superman diretto da James Gunn si avvicina alla sala con una nuova classificazione ufficiale ottenuta dalla MPAA. Il progetto sta prendendo sempre più forma, con dettagli sulla pellicola che emergono man mano che si avvicina il debutto. La attesa si intensifica, e i fan sono ansiosi di scoprire come Gunn rileggerà il celebre supereroe.

A meno di due mesi dal debutto nelle sale, il nuovo Superman di James Gunn ha ottenuto una classificazione ufficiale dalla MPAA. Con l'uscita ormai vicina, il reboot di Superman firmato James Gunn inizia a prendere forma sempre più nitidamente. In queste ore, infatti, è emersa quella la classificazione ufficiale del film data dalla MPAA. Il rating ufficiale di Superman Nonostante il regista sia noto per progetti dal tono più adulto come The Suicide Squad e Peacemaker, non sorprende che il nuovo Superman sia stato classificato PG-13, ovvero vietato ai minori di 13 anni non accompagnati da un adulto.