Superman | Nathan Fillion rivela la sorprendente ispirazione per Lanterna Verde | Estelle Getty di Golden Girls

Nathan Fillion, noto per il suo ruolo in "Superman", ha svelato una sorprendente ispirazione per il suo personaggio Guy Gardner, alias Lanterna Verde. L'attore ha rivelato che il celebre personaggio di Estelle Getty in "Golden Girls" ha influenzato la sua interpretazione, portando un tocco inaspettato all'eroe dei fumetti. Scopriamo come questa connessione tra due icone televisive abbia arricchito la narrativa del film e il personaggio stesso.

Superman: Nathan Fillion rivela la sorprendente ispirazione per Lanterna Verde: Estelle Getty di Golden Girls Recentemente, la star di Superman Nathan Fillion ha rivelato l’iconico personaggio televisivo che ha interpretato per dare vita a Guy GardnerGreen Lantern. Accanto a Fillion, il film dell’universo DC vede protagonisti David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Edi Gathegi e Isabela Merced, tra gli altri. Il Lanterna Verde di Fillion, insieme a Gathegi nei panni di Mister Terrific e Merced in quelli di Hawkgirl, farĂ parte della Justice Gang, un gruppo di supereroi sponsorizzato da un’azienda che opera in modo diverso dal bonario Superman... 🔗 Leggi su Cinefilos.it

