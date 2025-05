Sul cielo di Napoli lo spettacolo di 150 droni | il motivo

Il cielo di Napoli si illuminerà con uno spettacolare show di 150 droni, preparato per accogliere la delegazione di alti funzionari della Nato e rappresentanti di 48 Paesi, in visita per la riunione sulla sicurezza del Mediterraneo. L'evento, che avrà luogo sul lungomare Mergellina, celebra la cooperazione internazionale e sottolinea l'importanza del dialogo nella regione. Una perfetta fusione di tecnologia e bellezza partenopea.

