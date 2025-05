Sucic si annuncia | Inter? Non ci ho pensato un secondo io adatto per loro!

Petar Sucic si prepara a intraprendere una nuova avventura con l'Inter, esprimendo entusiasmo per il suo imminente trasferimento. Dopo una stagione combattuta con la Dinamo Zagabria, culminata in una sfortunata sconfitta per il titolo, il talentuoso croato guarda giĂ al futuro. In un'intervista a Sportske Novosti, Sucic rivela la sua determinazione e il suo desiderio di rappresentare i colori nerazzurri, salutando la sua ex squadra con orgoglio e gratitudine.

Sucic parla della sua prossima avventura, ossia l'Inter. Il croato, che ha perso il campionato all'ultima giornata, nonostante il successo, si vede giĂ nerazzurro. Le sue parole a Sportske Novosti. ADDIO A TESTA ALTA – Petar Sucic ha parlato dopo la fine della partita tra Dinamo Zagabria e Varazdin finita 1-0 grazie alla rete del centrocampista del 2003. Dopo la sua ultima partita ha parlato così: « Mi dispiace che non sia durata di piĂą, ma sono contento di tutto quello che ho realizzato qui, sia come squadra che come individuo. Nella mia prima stagione ho vinto tutti i trofei possibili: la Supercoppa, il campionato e la Coppa...

