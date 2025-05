Sucic non basta alla Dinamo Zagabria ma segna ed è pronto per l'Inter L'agente | "Diventerà il capitano"

Petar Sucic si è messo in mostra con un gol decisivo nella vittoria della Dinamo Zagabria, dimostrando di essere pronto per la sfida contro l'Inter. Nonostante l'impegno, il suo contributo non è bastato a garantire il massimo risultato. Tuttavia, il suo agente anticipa un futuro luminoso per il giovane talento, suggerendo che potrebbe presto diventare il capitano della squadra.

Petar Sucic ha fatto tutto quello che poteva: ha firmato il goal decisivo con un sinistro affilato da fuori area nella vittoria della sua Dinamo... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Dinamo Zagabria, il gol di Sucic non basta: il campionato va al Rijeka!

In una giornata di emozioni contrastanti, la Dinamo Zagabria conquista una vittoria per 1-0 contro il Varazdin grazie al gol di Petar Sucic, promettente talento destinato all'Inter.

Sucic Inter, rientro in campo al top con la Dinamo Zagabria e Inzaghi sogna: ecco i due ruoli che può ricoprire

Petar Sucic è pronto a rientrare in campo al massimo con la Dinamo Zagabria, suscitando l'entusiasmo di Simone Inzaghi.

Sucic e la Dinamo Zagabria, titolo a rischio! Pari con la penultima

Sucic e la Dinamo Zagabria pareggiano 1-1 con il Lokomotiv Zagabria, rischiando di perdere terreno in classifica a favore del Rijeka, impegnato domani.

Scrive calciomercato.com: Petar Sucic ha fatto tutto quello che poteva: ha firmato il goal decisivo con un sinistro affilato da fuori area nella vittoria della sua Dinamo Zagabria per 1-0.

Come scrive inter-news.it: La Dinamo Zagabria batte il Varadzin 1-0 grazie al gol del futuro giocatore dell'Inter Petar Sucic. Il risultato, però, non basta: è il Rijeka ad - Leggi su Inter-News ...

Bicanic: “Inter-Sucic, vi racconto la trattativa e cosa dissi ad Ausilio. Titolare in 7'! Marotta…”

Lo riporta fcinter1908.it: Intervistato da Sportske, Miroslav Bicanic, ex agente di Brozovic, ha svelato di aver consigliato lui Sucic a Piero Ausilio ...