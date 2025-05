Sucic Inter l’agente Bi?ani? | L’ho consigliato io ad Ausilio! Ci metterà poco a diventare titolare…

Petar Sucic, ormai prossimo a lasciare la Dinamo Zagabria, si appresta a unirsi ufficialmente all’Inter a partire da giugno. L’ex agente di Brozovic, Biani, ha rivelato di aver suggerito ad Ausilio di puntare su Sucic, predicendo un rapido percorso verso la titolarità. Con queste parole, si apre un nuovo capitolo per il giovane talento, che oggi disputa la sua ultima partita prima di affrontare la nuova avventura nerazzurra.

Sucic Inter, l’agente Bi?ani?: «L’ho consigliato io ad Ausilio! Ci metterà poco a diventare titolare.» Le parole dell’ex agente di Brozovic. Oggi Petar Sucic disputerà la sua ultima partita con la Dinamo Zagabria, prima di unirsi ufficialmente all’ Inter a partire da giugno. In un’intervista rilasciata a Sportske, Miroslav Bi?ani?, ex procuratore di Marcelo Brozovic, ha raccontato di essere stato lui a suggerire il giovane centrocampista croato a Piero Ausilio, svolgendo poi il ruolo di intermediario nella trattativa. LE PAROLE- « Ho contattato Piero Ausilio e gli ho detto che nella Dinamo c’è un grande giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sucic Inter, l’agente Bi?ani?: «L’ho consigliato io ad Ausilio! Ci metterà poco a diventare titolare…»

Altre letture consigliate

Inter, Pedullà: “Sucic Ok. Henrique? L’OM deve vendere”

Alfredo Pedullà, nel suo editoriale per SportItalia, fa luce sulla strategia dell'Inter nel calciomercato.

IN – Sucic, che voglia di Inter: seguito corso per imparare l’italiano!

Sucic è entusiasta di unirsi all'Inter e affrontare la Serie A. Come riportato da Inter-News.it, il talento croato ha dedicato diversi mesi a un corso di italiano per integrarsi al meglio nel nuovo ambiente.

Sucic Inter, rientro in campo al top con la Dinamo Zagabria e Inzaghi sogna: ecco i due ruoli che può ricoprire

Petar Sucic è pronto a rientrare in campo al massimo con la Dinamo Zagabria, suscitando l'entusiasmo di Simone Inzaghi.

Se ne parla anche su altri siti

Bicanic: “Inter-Sucic, vi racconto la trattativa e cosa dissi ad Ausilio. Titolare in 7'! Marotta…”

Scrive fcinter1908.it: Intervistato da Sportske, Miroslav Bicanic, ex agente di Brozovic, ha svelato di aver consigliato lui Sucic a Piero Ausilio ...

Petar Sucic è stato acquistato dall’Inter e arriverà a giugno, ma potrebbe subito partire in prestito: la decisione di Inzaghi

Secondo interlive.it: L’Inter è pronta a rifarsi il look. Oaktree aumenterà gli investimenti la prossima estate e lo farà soprattutto per calciatori giovani e di prospettiva, che potrebbero pagare i loro dividenti ...

Ag. Sucic: "Ha già firmato con l'Inter. Via in prestito? Improbabile"

Scrive msn.com: come specificato anche dall’agente del giocatore, Ashat Idrizovic, durante un’intervista rilasciata al portale russo RB Sport: "Petar (Sucic, ndr) ha già firmato un contratto con l'Inter e si ...