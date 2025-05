Sucic Inter il centrocampista svela | Quando è arrivata l’offerta non ci abbiamo pensato un secondo! Gioco perfetto per me e io per loro

Petar Sucic, nuovo centrocampista dell'Inter, svela i dettagli che lo hanno portato a scegliere il club nerazzurro, lasciando la Dinamo Zagabria. "Quando è arrivata l'offerta, non ci abbiamo pensato un secondo", confida Sucic, descrivendo l'Inter come il "gioco perfetto per me e io per loro". Con questa dichiarazione, il talento croato, classe 2003, apre le porte a una nuova avventura nella sua carriera calcistica.

Sucic Inter, il centrocampista dà l'addio alla Dinamo Zagabria e svela un retroscena sulla sua scelta di accettare i nerazzurri. Petar Sucic sarà il primo acquisto del calciomercato Inter per la prossima stagione. Il centrocampista croato classe 2003, dopo aver disputato la sua ultima partita con la maglia della Dinamo Zagabria (battendo il Varaždin grazie ad un suo gol), il calciatore ha svelato alcuni retroscena legati alla sua scelta di accettare l'offerta dei nerazzurri a febbraio. PARTITA D'ADDIO ALLA DINAMO ZAGABRIA – « Come avete detto, è stata una partita d'addio, ed è davvero una giornata molto emozionante per me...

