Sucic freme | Inter? Sono impressionato non vedo l’ora di iniziare! Credo di essere un buon profilo per loro

Petar Sucic, promettente centrocampista croato, esprime la sua emozione per un possibile trasferimento all'Inter dopo un'ottima prestazione con la Dinamo Zagabria. Nel postpartita della vittoriosa sfida contro il Varazdin, il giovane talento ha dichiarato di sentirsi pronto per affrontare questa nuova avventura, evidenziando la sua ambizione e fiducia nel diventare un elemento importante per i Nerazzurri.

Il prossimo centrocampista dell’Inter, Petar Sucic, ha parlato così dopo la sua ultima partita giocata con la maglia della Dinamo Zagabria. Intervenuto nel postpartita della sua ultima partita giocata con la maglia della Dinamo Zagabria, nel match vinto contro il Varazdin, Petar Sucic si proietta già al suo prossimo club ovvero l’ Inter. I nerazzurri hanno chiuso l’accordo per il suo trasferimento già a febbraio, ma il centrocampista croato verrà a Milano solo nelle prossime settimane e si unirà alla squadra per il Mondiale per Club. EMOZIONI – « E’ stata una giornata molto emozionante per me e la mia famiglia, dispiace non essere riusciti a conquistare il titolo... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sucic freme: «Inter? Sono impressionato, non vedo l’ora di iniziare! Credo di essere un buon profilo per loro»

