Sucic aiuta la Dinamo Zagabria | gol nella sfida che vale il titolo!

Petar Sucic continua a brillare con la Dinamo Zagabria, segnando un gol decisivo nell'ultima sfida di campionato che potrebbe assegnare il titolo. In un match fondamentale per la squadra, l'astro nascente si avvicina sempre di più a un trasferimento all'Inter, mentre i tifosi sperano di festeggiare la vittoria finale nella HNL. La tensione è alta, e Sucic si conferma un protagonista indiscusso.

Petar Sucic, ormai a un passo dall’approdare all’Inter, si rende ancora protagonista con la Dinamo Zagabria. Arriva un altro suo gol nell’ultimo match di campionato che vale il titolo. TUTTO PER TUTTO – Ultima giornata di campionato nella lega croata del HNL. La Dinamo Zagabria si gioca il tutto per tutto in casa, contro il Nogometni klub VaraĹľdin, guardando con attenzione al risultato del Rijeka. Le due squadre, infatti, sono a pari punti, con la squadra della cittĂ di Fiume che conquisterebbe il titolo in caso di vittoria. La formazione di Fabio Cannavaro, quindi, deve necessariamente garantirsi la vittoria per sperare in un passo falso dei diretti avversari... 🔗 Leggi su Inter-news.it