Su Netflix Maschi Veri | la serie che smonta i cliché virili

Su Netflix arriva “Maschi Veri”, una serie originale italiana che sfida i cliché della mascolinità. Diretto da Matteo Oleotto e Letizia Lamartire, il racconto si articola in otto episodi che esplorano la crisi dell'uomo dominante, mettendo in luce vulnerabilità e sfide contemporanee. Attraverso storie autentiche e personaggi sfaccettati, la serie invita a riflettere su cosa significhi essere "maschi" oggi.

Sbarca su Netflix Maschi Veri, la nuova serie originale italiana prodotta da Groenlandia e diretta da Matteo Oleotto e Letizia Lamartire: otto episodi che oscillano con precisione tra commedia e riflessione, tra sarcasmo e verità. L'adattamento nostrano della spagnola Machos Alfa, firmato dagli sceneggiatori Furio Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti, accende i riflettori su un gruppo di quarantenni romani, amici dai tempi dell'università, che si ritrovano a fare i conti con l'infrangersi definitivo di ogni certezza patriarcale...

