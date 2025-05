Su motoveicolo rubato violano alt cadono e tentano la fuga

Due minorenni napoletani sono stati sorpresi a bordo di un motoveicolo rubato e hanno tentato di fuggire dopo aver violato un controllo. Durante la fuga, sono caduti sul selciato e sono stati arrestato il conducente e denunciata la passeggera. L'episodio, avvenuto ieri sera a Portici, evidenzia la reazione impulsiva di giovani coinvolti in attivitĂ illecite, contrastata dalle forze dell'ordine durante un servizio di controllo.

Due minorenni napoletani sorpresi a bordo di motoveicolo rubato, non si fermano ad un controllo e, caduti sul selciato, tentano la fuga: il conducente è stato arrestato e la passeggera denunciata. L'episodio è accaduto ieri sera a Portici. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato Portici-Ercolano hanno notato un uomo e una donna su corso Garibaldi a bordo di un motoveicolo che ha attirato la loro attenzione, in quanto provento di furto. Nonostante l'alt, il conducente ha accelerato la marcia per eludere il controllo. Da qui ne è nato un lungo inseguimento, terminato quando i due sono finiti prima contro un'auto in transito e poi contro un muro perimetrale di un edificio, cadendo sul selciato...

