Studenti accerchiati e aggrediti dai bulli e dalle bulle al Laeng di Osimo spunta pure un coltello | ragazzi terrorizzati

Studenti di Osimo sono stati vittime di minacce e aggressioni da parte di bulli, con alcuni che hanno anche portato un coltello. I ragazzi sono rimasti terrorizzati e uno ha chiesto alla madre un spray al peperoncino per sentirsi più sicuro. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra genitori e istituzioni, evidenziando il clima di tensione e insicurezza nelle scuole locali e la necessità di interventi per garantire la sicurezza degli studenti.

OSIMO «Mamma, ho paura. Mi compri lo spray al peperoncino?». Il peso di quella frase, pronunciata da una studentessa dell?IIS Laeng-Meucci, è arrivato dritto allo stomaco,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Studenti accerchiati e aggrediti dai bulli (e dalle bulle) al Laeng di Osimo, spunta pure un coltello: ragazzi terrorizzati

