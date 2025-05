’Streets for kids’ Se le strade diventano a misura di bambino

Dal 9 maggio 2025, torna “Streets for Kids”, iniziativa europea promossa dalla Clean Cities Campaign per rendere le strade a misura di bambino. Migliaia di bambini, genitori e associazioni di 18 paesi partecipano con biciclettate e manifestazioni per chiedere zone scolastiche sicure e a bassa velocità, promuovendo città più sicure e adatte ai giovani.

Dal 9 maggio 2025 è tornata “Streets for Kids”, la mobilitazione europea promossa dalla Clean Cities Campaign per chiedere strade scolastiche sicure e zone a bassa velocità intorno alle scuole. Migliaia di bambine, bambini, genitori e associazioni di 18 Paesi scendono in strada con biciclettate, feste e iniziative simboliche. Solo in Italia sono previste oltre 100 azioni locali, su circa 500 in tutta Europa. La campagna punta l’attenzione su tre indicatori fondamentali per la sicurezza e la salute dei più piccoli: numero di strade scolastiche, presenza di piste ciclabili in sede separata e diffusione del limite di velocità urbana a 30 kmh. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Streets for kids’. Se le strade diventano a misura di bambino

Leggi anche questi approfondimenti

Nella classifica stilata da Clean Cities sulle migliori città europee per la mobilità urbana a favore dei bambini, non c'è nessuna italiana nelle prime 10. La prima nella lista è Bologna, 16°, seguita da Milano, 23°, e Torino, 24°. Roma solo 32°. E intanto prosegue la mobilitazione Streets for kids in tutt'Europa per chiedere più strade scolastiche

Nella recente classifica di Clean Cities sulla mobilità urbana a favore dei bambini, le città italiane faticano a emergere: Bologna si posiziona al 16° posto, seguita da Milano al 23° e Torino al 24°.

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio

Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto.

San Donato, le strade al buio: tutto spento vicino all’ospedale. Guasti a raffica da cinque mesi

Arezzo, 14 maggio 2025 – Le strade attorno all'ospedale San Donato sono avvolte nell'oscurità. Da cinque mesi si susseguono guasti all'illuminazione, con il culmine avvenuto lunedì 12 maggio, quando via Nenni e l'ingresso dell'ospedale sono rimasti senza luce.

Cosa riportano altre fonti

’Streets for kids’. Se le strade diventano a misura di bambino

Secondo msn.com: Dal 9 maggio 2025 è tornata “Streets for Kids”, la mobilitazione europea promossa dalla Clean Cities Campaign per chiedere ...

Streets for kids 2025, tutti gli eventi a Milano per i bambini e il ricordo di Momo

Come scrive ilgiorno.it: Milano, 8 maggio 2025 – La campagna Streets for Kids promossa da Clean Cities Campaign è un'iniziativa europea che mira a trasformare le strade urbane in luoghi più sicuri e vivibili per le ...

“Streets for Kids”: le scuole scendono in strada per aria pulita e sicurezza

Secondo torinoggi.it: Venerdì 9 maggio 2025 torna “Streets for kids”, la mobilitazione europea lanciata dalla coalizione Clean Cities Campaign per chiedere più strade scolastiche e zone a bassa velocità nei pressi delle ...

Walk Safe, Bike Safe: Tips for Kids