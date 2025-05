Straordinaria prestazione della Sannio Runners Dropexpress alla gara podistica Decocolle!

La Sannio Runners Dropexpress ha brillato alla gara podistica di Decolle, affrontando un percorso impegnativo quasi interamente in salita. Nonostante le difficoltà, i nostri atleti hanno dimostrato grande determinazione, ottenendo risultati eccellenti tra personal best e podi di categoria. Un'ottima giornata di sport che ha visto il trionfo dei colori della Dropexpress. Ecco i risultati da incorniciare...

Un percorso impegnativo, quasi interamente in salita, non ha fermato la determinazione dei nostri atleti, che anche oggi hanno portato in alto i colori della Dropexpress con risultati eccellenti tra personal best e podi di categoria. Risultati da incorniciare: • Vincenzo Sarracino: primo di categoria • Daniela Napolitano: personal best e prima di categoria • Annapia De Rienzo: terza di categoria e PB • Nicola Intorcia: autore di una prestazione solida e generosa • Luca Bagnoli e Giannicola Orlacchio: tempi importanti a completare una giornata da ricordare Sono profondamente onorato di essere il presidente di questo grande gruppo...

