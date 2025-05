stramontignoso 2025 un successo straordinario foto e classifica della corsa

La seconda edizione della Stramontignoso 2025 si è rivelata un successo straordinario, superando ogni aspettativa. Organizzata con cura dalla Asd Polisportiva Azzano, questa corsa ha unito sport e solidarietà, con partecipanti entusiasti e un’atmosfera carica di energia. Di seguito, foto e classifica ufficiale, testimonianze di una giornata indimenticabile a Montignoso, nel cuore della provincia di Massa Carrara.

Montignoso (Massa Carrara), 25 maggio 2025 – Una seconda edizione da incorniciare per la Stramontignoso, manifestazione podistica organizzata con grande cura dalla Asd Polisportiva Azzano, che ha confermato – e forse superato – le aspettative della vigilia. Qui la fotogallery di Regalami un sorriso. Partenza e arrivo erano fissati presso la pasticceria Caffè Bonotti, trasformata per l’occasione in un palcoscenico degno delle migliori competizioni europee: un maxischermo in diretta su tutte le fasi della gara, musica sapientemente mixata da un DJ e un’atmosfera carica di entusiasmo che ha contagiato atleti e pubblico... 🔗 Leggi su Lanazione.it