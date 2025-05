Strage di giovani sulle strade del weekend 12 morti in Italia

Nel tragico fine settimana del 12 novembre, le strade italiane hanno visto una luttuosa strage di giovani, con dodici vittime e numerosi feriti. Gli incidenti, avvenuti tra sabato e domenica, hanno colpito in particolare i giovanissimi. A Sarmeola di Rubano, un ragazzo di 22 anni ha perso la vita, mentre un altro è rimasto gravemente ferito, segno di un grave problema di sicurezza sulle nostre strade.

Bilancio tragico sulle strade italiane nel week end. Dodici morti e diversi feriti gravi per incidenti avvenuti tra sabato e domenica e che hanno coinvolto anche giovanissimi. A Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova, un giovane di 22 anni è morto e un altro è gravemente ferito. I due, a bordo di una motocicletta,si sarebbero schiantati contro un palo dell'illuminazione. Il guidatore è deceduto...

Strage di giovani sulle strade del weekend, 12 morti in Italia

Strage di giovani sulle strade italiane: 12 morti in un weekend

Strage sulle strade,già 600 morti nei weekend del 2023

