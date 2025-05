Strade provinciali tolti 17 miliardi L’allarme di Ance | Tagli pesanti a rischio la sicurezza e i cantieri

L'ANCE esprime forte preoccupazione per i tagli di 17 miliardi alle risorse per la manutenzione delle strade provinciali, decisi dal Governo nella legge di bilancio 2025 e DL Milleproroghe. La riduzione pone a rischio sicurezza, cantieri e lavori di manutenzione, con particolare impatto sulla Lombardia, che subisce i tagli più severi. Si teme un aumento dei pericoli su strade e un rallentamento nei lavori di ripristino e miglioramento delle infrastrutture provinciali.

Milano – ”Forte preoccupazione per la drastica riduzione delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali, decisa dal Governo attraverso la legge di bilancio 2025 e il DL Milleproroghe. Il taglio colpisce in modo particolarmente severo la Lombardia, che risulta la regione più penalizzata ”. L’allarma è lanciato da Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) Lombardia. Secondo i dati diffusi dall’ Unione delle Province d’Italia (Upi), infatti, le risorse perse ammontano a 75 milioni di euro sul totale nazionale di 158 milioni previsti fino al 2028, di cui 44 milioni già sottratti tra il 2025 e il 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Strade provinciali, tolti 1,7 miliardi. L’allarme di Ance: “Tagli pesanti, a rischio la sicurezza e i cantieri”

