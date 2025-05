Stop alle auto diesel euro 5 in Brianza | in quali comuni

In Lombardia, la Regione si prepara a vietare le auto diesel Euro 5 dal 1° ottobre 2025 per combattere l'inquinamento atmosferico. La restrizione interesserà alcuni comuni della Brianza, dove saranno implementate misure specifiche per ridurre le emissioni nocive. Tuttavia, non tutti i territori brianzoli saranno coinvolti, con limiti più severi nelle aree più inquinate. Ecco cosa bisogna sapere sulle nuove restrizioni e le differenze tra i vari comuni.

La stretta della Regione Lombardia contro l'inquinamento atmosferico è in arrivo. Dal primo ottobre 2025 scatteranno nuove limitazioni per le automobili diesel euro 5, quelle immatricolate tra il 2009 e il 2015. La Brianza, tuttavia, sarà interessata solo parzialmente dalle restrizioni.

