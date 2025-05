Stelle in arena concerto della Banda musicale dello Stella di Rivignano

Aspettando l'estate, la Banda Musicale dello Stella si prepara a incantare il pubblico con il Concerto al tramonto "Stelle in Arena". Sabato 31 maggio, alle 18, l'elegante arena scoperta di Rivignano diventerà la cornice ideale per una serata all'insegna della musica e della magia. Situata nei pressi del polo scolastico, dell’Auditorium e della Biblioteca comunale, quest'evento promette emozioni indimenticabili per grandi e piccini.

