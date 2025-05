Stavo per sposarmi con una donna che odiava la mia musica mi diceva di fare il direttore di banca Avevo la torta pronta Mi sono salvato | lo rivela Elton John

Elton John rivela di essersi salvato da un matrimonio, a causa del suo amore per la musica triste, che la sua futura moglie non comprendeva e considerava inadatta per il suo futuro da banchiere. In “Breaking Hearts” (1984), il singolo “Sad Songs (Say So Much)” evidenzia come le canzoni tristi nascondano spesso storie profonde. La sua vicenda personale emerge in “David Frost vs Elton John”, un episodio che svela il lato più intimo dell’artista.

“Sad Songs (Say So Much)” cantava Elton John nel singolo di lancio del disco “ Breaking Hearts” (1984). “Le canzoni tristi raccontano tanto”. Spesso nascondono anche delle storie, come la sua. In “ David Frost vs Elton John”, parte cinque della serie in sei episodi di MSNBC “Davide Frost Vs”, che raccoglie le interviste del giornalista al cantautore britannico nel corso dei decenni, vengono spiegati i motivi per cui alcuni dei brani più tristi di “The Rocket Man” sono diventati così significativi. “John Baldry mi salvò la vita” – La prima chiacchierata tra i due fu nel 1975 e, in quell’occasione, Frost pose a John una domanda diretta sulla canzone più emozionante che avesse mai scritto insieme al suo storico paroliere Bernie Taupin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Stavo per sposarmi con una donna che odiava la mia musica, mi diceva di fare il direttore di banca. Avevo la torta pronta. Mi sono salvato”: lo rivela Elton John

