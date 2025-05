Starlink Salvini conferma test su treni e Pd si infuria | Fa regali a Elon Musk

La questione Starlink tra Salvini e il Pd ha acceso il dibattito politico: il leader della Lega ha confermato i test su treni, scatenando le ire dell’opposizione. Salvini ha risposto alle critiche con ironia, accusando il Pd di infuriare “per i regali a Elon Musk”. Un episodio che ha acceso i riflettori su un trasversale battibecco tra maggioranza e opposizione sull’uso delle tecnologie e le alleanze internazionali.

La notizia ha scatenato ovviamente un certo fermento tra le opposizioni, a cui Salvini non si è risparmiato di rispondere: "Se Musk aspetta che a fargli dei regali sia Salvini, allora è messo male"

Salvini su Starlink: FS sta sperimentando con due soggetti

Salvini annuncia che FS sta sperimentando la connessione satellitare Starlink tra Milano e Roma, coinvolgendo due soggetti scelti autonomamente dall'azienda.

Ferrovie verso l’accordo con Starlink, Salvini: “In sperimentazione, sarò il primo sostenitore” di Musk. Pd: “Non fa il ministro ma il promoter”

Le trattative tra Ferrovie e SpaceX, dopo lo stallo del Quirinale, potrebbero portare presto all’accordo per connettere stazioni e convogli italiani a Starlink.

Matteo Salvini: sperimentazione Starlink per connettività treni ad Alta Velocità

Matteo Salvini, vice premier e ministro delle Infrastrutture, ha annunciato una sperimentazione di due settimane con Starlink per migliorare la connettività sui treni ad alta velocità.

