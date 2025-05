Stanotte fortissimo brillamento di Classe X sul Sole | scagliato da una macchia solare più grande della Terra

Nella notte, un potente brillamento di classe X, proveniente dalla grande macchia solare AR 4098, ha scosso il Sole. L’eruzione, avvenuta alle 03:51 ora italiana, è stata eccezionale, considerando le basse probabilità di un evento simile. Le analisi in corso mirano a comprendere meglio le implicazioni di questa intensa attività solare e i potenziali effetti sulla Terra.

Un'eruzione solare di Classe X 1.1 è stata registrata questa notte alle 03:51 ora italiana. Il fenomeno è scaturito dalla grande macchia solare AR 4098 sul margine destro del disco solare. Aveva poche probabilità di dar vita a un simile fenomeno. Sono in corso le analisi dei dati per capire se il Sole abbia scagliato un'espulsione di massa coronale (CME) verso il nostro pianeta, con potenziale rischio di una forte tempesta geomagnetica.

