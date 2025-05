Stankovic da sogno | lo speciale riconoscimento con il Lucerna nella stagione 2024-2025

Aleksandar Stankovic ha vissuto una stagione da sogno con la maglia del Lucerna nella stagione 2024-2025. Il giovane centrocampista, classe 2005, ha rapidamente conquistato un ruolo da protagonista, diventando il miglior giocatore dell'annata. La sua straordinaria performance ha sorpreso stampa e tifosi, segnando un inizio di carriera promettente nel mondo del calcio professionistico.

Stankovic e la speciale stagione con la maglia del Lucerna: è il miglior giocatore dell’annata. Stagione da incorniciare per Aleksandar Stankovic: il centrocampista classe 2005, al primo anno tra i professionisti, si è ritagliato fin da subito un ruolo da protagonista con il Lucerna, imponendosi come uno dei migliori talenti del campionato in Svizzera. l gioiellino di proprietĂ dell’ Inter è arrivato un prestigioso riconoscimento: quello di miglior giocatore della stagione del Lucerna. Secondo il quotidano elvetico Blick, Stankovic potrebbe essere integrato nella rosa dell’Inter da questa estate: « Dopo un’annata in prestito di grande successo (3 gol e 2 assist), tutto lascia presagire un ritorno all’Inter, club che ne detiene il cartellino... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stankovic da sogno: lo speciale riconoscimento con il Lucerna nella stagione 2024-2025

