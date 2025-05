Stankovic conquista il Lucerna! Premiato dal club a fine stagione

Aleksandar Stankovic ha avuto una stagione straordinaria al Lucerna, conquistando il cuore dei tifosi e il riconoscimento del club. Al suo primo anno da titolare tra i professionisti, il centrocampista dell’Inter ha dimostrato il suo valore, collezionando prestazioni eccellenti e contribuendo in modo significativo al successo della squadra in Svizzera. Ora, è pronto a ricevere il meritato premio a fine stagione.

Aleksandar Stankovic ha conquistato definitivamente il Lucerna. In Svizzera, al suo primo anno da titolare tra i professionisti, il centrocampista dell'Inter ha decisamente ben figurato. STAGIONE – Aleksandar Stankovic in questa stagione ha giocato per la prima volta in assoluto tra i professionisti. Come hanno fatto diversi giovani italiani negli ultimi anni il centrocampista ha scelto di iniziare dalla Svizzera. I precedenti promettevano bene e riguardano le storie dell'amico Federico Dimarco al Sion o di Riccardo Calafiori al Basilea. Il giocatore di proprietà dell' Inter ha deciso di abbracciare il progetto Lucerna, una squadra senza particolari ambizioni per il titolo...

Stankovic da sogno: lo speciale riconoscimento con il Lucerna nella stagione 2024-2025

Aleksandar Stankovic ha vissuto una stagione da sogno con la maglia del Lucerna nella stagione 2024-2025.

