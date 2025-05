Stagione 2025-26 | Serie A dal 24 agosto Supercoppa in Arabia e Mondiali in vista

La stagione 2025-26 della Serie A inizia il 24 agosto, con anticipi già il 23, tra attesa per Supercoppa in Arabia e i Mondiali in vista. Dopo il Mondiale per Club e i ritiri estivi, il campionato si concluderà il 24 maggio 2026. La Lega annuncerà presto ulteriori dettagli, mantenendo alta l’attenzione su un’annata ricca di sfide e grandi appuntamenti.

Dopo il Mondiale per Club e i rispettivi ritiri delle squadre il 24 agosto si apriranno le porte del nuovo campionato di serie A con alcuni anticipi in programma già nella giornata del 23. La chiusura della stagione invece sarà prevista per il 24 maggio 2026. La Lega nei prossimi mesi annuncerà anche il resto delle date ufficiali che andranno a caratterizzare la Serie A del prossimo anno calcistico. Il sorteggio è previsto il prossimo 6 giugno durante il festival della serie A. Il 2026 sarà anche l`anno della Coppa del Mondo che si disputerà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada e che vedrà tanti giocatori del nostro campionato fare le valigie per raggiungere le rispettive Nazionali. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Stagione 2025-26: Serie A dal 24 agosto, Supercoppa in Arabia e Mondiali in vista

