Stadio e America?s Cup ecco il decreto | Manfredi sarà supercommissario

Oggi alle 18:30 a Villa Doria Pamphilj a Roma, si svolgerà un incontro per delineare i dettagli del decreto che nomina il sindaco Gaetano Manfredi supercommissario per l'organizzazione dell'America's Cup. Saranno rivelate le risorse e gli strumenti a disposizione per gestire l'evento e il ruolo che lo stadio avrà in questo prestigioso appuntamento sportivo. Seguiteci per scoprire ulteriori dettagli!

Se ne saprà di più oggi alle 18,30 - a Villa Doria Pamphilj a Roma - su cosa potrà contare il sindaco Gaetano Manfredi per organizzare l?America?S Cup. Con quali... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Stadio e America?s Cup ecco il decreto: Manfredi sarà supercommissario

