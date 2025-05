Spunta un “orinatoio Morgan” al Mi Ami Festival il cantante | “È una gogna un’umiliazione pubblica per me”

Al Mi Ami Festival, è stato installato un "orinatoio Morgan" nel bagno donne, suscitando reazioni. Morgan ha commentato che si tratta di umiliazione pubblica e ha chiesto agli organizzatori di rimuoverlo, sottolineando l'importanza di difendere la libertà evitando umiliazioni. La vicenda evidenzia un episodio di controversia tra libertà di espressione e rispetto dei partecipanti.

Al Mi Ami Festival è spuntato un "orinatoio Morgan" nel bagno delle donne. Lui chiede la rimozione e l'intervento degli organizzatori: "Difendere la libertà significa anche impedire che venga calpestata sotto forma di umiliazione pubblica".

