Sport all together il progetto inclusivo del liceo Volta-Fellini

Venerdì, l’auditorium del liceo Volta-Fellini di Riccione si è animato con entusiasmo per il progetto inclusivo Sport All Together. Ideato e portato avanti dai docenti Monica Rossi e Fabio Magrini, l’iniziativa ha coinvolto studenti di diverse capacità, promuovendo valori di amicizia, rispetto e collaborazione attraverso lo sport. Un momento di condivisione e integrazione che ha mostrato quanto lo sport possa unire e rendere protagonista ogni individuo.

Venerdì l’auditorium del liceo Volta-Fellini di Riccione ha vibrato di un’energia carica di passione e di volontà di condivisione: chiamando a raccolta tutti i protagonisti del progetto Sport All Together, Monica Rossi e Fabio Magrini, docenti ideatori e motori dell’iniziativa che ha coinvolto i... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - "Sport all together", il progetto inclusivo del liceo Volta-Fellini

Approfondisci con questi articoli

Alunna con disabilità motoria esclusa dalla gita: la scuola reagisce con un progetto inclusivo

Una studentessa con disabilità motoria, esclusa da una gita scolastica per problemi di accessibilità, ha ispirato un progetto inclusivo che ha unito scuola, enti locali e associazioni.

"Sport e Innovazione Made in Italy". Al via il progetto per la diplomazia sportiva

Al via un progetto che unisce sport e innovazione Made in Italy, promuovendo l'eccellenza italiana nel mondo attraverso la diplomazia sportiva.

Sportivamente, il progetto di sport e inclusione arriva a Bibbiena

Arezzo, 14 maggio 2025 – Il progetto "Insieme…SportivaMente", dedicato a sport e inclusione, approda a Bibbiena.

Se ne parla anche su altri siti

Sport inclusivo. Bellissima iniziativa ieri a Terranuova

msn.com scrive: Si è svolta ieri la prima partita del progetto “Calcio Champagne”, un’iniziativa innovativa e inclusiva promossa da Arkadia e ASD Terranuova Traiana, con il patrocinio del Comune.

Inclusione, sport e nuove sfide: il progetto "Calcio Champagne" allo stadio Matteini di Terranuova

Lo riporta arezzonotizie.it: "L’obiettivo è ambizioso – ha detto Andrea Attili, responsabile del settore giovanile dell'Asd Terranuova Traiana - ovvero che questo sia un progetto pilota, fare di questa esperienza un modello da es ...

Sportivamente, il progetto di sport e inclusione arriva a Bibbiena

Scrive lanazione.it: Si è svolto questa mattina presso la piscina di Bibbiena, il progetto Insieme…SportivaMente, Circuito Sport Inclusivo “Giorgio Cerbai”, promosso dall’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva ...

Progetto "Tuttinsieme": la scuola promuove sport e inclusione