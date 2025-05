Spiagge a misura di bambino | bandiera verde a Fasano per il decimo anno di fila

Fasano festeggia un importante traguardo: per il decimo anno consecutivo, le sue spiagge ricevono la prestigiosa Bandiera Verde, riconoscimento che attesta la loro qualità e sicurezza per le famiglie. Con un litorale che si presenta come un vero e proprio paradiso per i più piccoli, Fasano si conferma un’ottima scelta per le vacanze, promuovendo un futuro radioso per le nuove generazioni e valorizzando la bellezza naturale della sua costa.

