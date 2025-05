Spezia Catanzaro 2-1 Poi Esposito vola in finale di playoff sognando la promozione in Serie A | l’attaccante dell’Inter decisivo all’andata e al ritorno!

Il Spezia supera il Catanzaro con un emozionante 2-1, conquistando così un posto nella finale dei playoff di Serie B. L'attaccante dell'Inter, Poi Esposito, si rivela decisivo in entrambe le partite, alimentando il sogno di promozione in Serie A. Un risultato che sancisce la determinazione della squadra ligure, pronta a lottare per un traguardo storico.

Spezia Catanzaro 2-1, Poi Esposito vola in finale di playoff sognando la promozione in Serie A: l’attaccante decisivo all’andata e al ritorno. Finisce qui la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Spezia e Catanzaro. I padroni di casa vincono per 2 a 1 e si aggiudicano un posto nella finale playoff (grazie anche al successo maturato nel match d’andata per 0 a 2) dove sfideranno la Cremonese. Brilla la stella di Francesco Pio Esposito. L’attaccante classe 2005 di proprietà dell’ Inter, dopo aver vissuto una stagione da favola condita da 17 gol e due assist, sta continuando a stupire anche ai playoff... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Spezia Catanzaro 2-1, Poi Esposito vola in finale di playoff sognando la promozione in Serie A: l’attaccante dell’Inter decisivo all’andata e al ritorno!

Cosa riportano altre fonti

Catanzaro-Spezia 0-2: il primo atto nel segno di Di Serio e Pio Esposito; Colpo Spezia a Catanzaro, la finale playoff è ad un passo. Rivivi la diretta; Lo Spezia vede la finale, vince la Juve Stabia; Troppo Spezia per il Catanzaro: Di Serio e Pio Esposito ammutoliscono il Ceravolo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Esposito in finale playoff di Serie B con lo Spezia! Catanzaro out

Da inter-news.it: Lo Spezia ha battuto anche nella gara di ritorno il Catanzaro con il risultato di 2-1 e conquista così la finale dei playoff di Serie B. Francesco Pio - Leggi su Inter-News ...

Lo Spezia batte 2-1 il Catanzaro e continua la caccia alla Serie A: è in finale playoff

Scrive ilsecoloxix.it: La Spezia - Sogna, lo Spezia. La sveglia giallorossa, quella di marca Catanzaro, suona troppo debolmente per svegliare una squadra che, forte del risultato dell'andata, si crogiola per mezz'ora prima ...

Spezia-Catanzaro 2-1: la finale è degli aquilotti, sfideranno la Cremonese

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Catanzaro-Spezia 0-2 | DI SERIO ed ESPOSITO mettono il Playoff in discesa | HIGHLIGHTS Serie BKT