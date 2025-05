Spezia-Catanzaro 2-1 | la finale è degli aquilotti sfideranno la Cremonese

Il 25 maggio 2025, lo Spezia supera il Catanzaro in una rimonta emozionante, chiudendo la partita 2-1. Con questo trionfo, gli aquilotti si qualificano per la finale playoff contro la Cremonese. Il match di andata si giocherà a Cremona mercoledì, mentre il ritorno al Picco è fissato per domenica 1° giugno. La partita ha registrato un nuovo record di presenze, con 11.962 spettatori, tra cui 1.114 tifosi

La Spezia, 25 maggio 2025 – Tutto facile? No, però lo Spezia batte il Catanzaro in rimonta per 2-1 e vola alla finale playoff contro la Cremonese: andata a Cremona mercoledì, ritorno al Picco domenica prossima, 1° giugno. Superato pure il record di paganti, che sono 11.962, con i 1.114 ospiti, anche più di Spezia-Juventus in Serie A, anche per la maggior capienza del Picco. La formazione che sceglie D'Angelo non si discosta molto da quella dell'andata, con l'inserimento di Vignali al posto di Elia. Avvio contratto e sull'assist basso di Di Serio, interviene al 7' Pio Esposito ma la tocca sul fondo...

