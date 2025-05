Speleologo scivola e muore in una grotta

Un tragico incidente ha colpito il mondo della speleologia: Mauro Consolandi, stimato speleologo biellese e istruttore del Cai di Biella, è morto durante un'escursione nella Grotta Remeron a Comerio, Varese. Consolandi, riconosciuto come una delle colonne portanti del gruppo, ha perso la vita a causa di una scivolata fatale, lasciando un vuoto nel mondo dell’esplorazione speleologica e tra i suoi cari.

AGI - Uno speleologo biellese, Mauro Consolandi, considerato una delle colonne portanti del gruppo del Cai di Biella, istruttore esperto di discese nelle grotte, ha perso la vita nelle scorse ore nella Grotta Remeron, nel territorio del Comune di Comerio (Varese). La vittima stava affrontando una sezione delle grotte non aperta al pubblico quando è scivolato in corrispondenza di un pozzo di 15 metri di profondità. La caduta è risultata fatale. I suoi compagni di escursione hanno tentato inutilmente di rianimarlo e hanno dato l'allarme uscendo e chiamando il numero unico di emergenza 112. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Speleologo scivola e muore in una grotta

