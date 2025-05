Specializzazione sostegno Indire Università 2025 abilitati estero Requisiti e CFU da 900 a 1 500 euro l’iscrizione LO SPECIALE

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto per la specializzazione sostegno indire università 2025, rivolta a chi è abilitato all’estero con requisiti specifici. I percorsi, con costi tra 900 e 1.500 euro, sono rivolti a chi desidera specializzarsi nel sostegno didattico per alunni con disabilità. Questa iniziativa, nata dall’art. 7 del decreto-legge 71/2024, offre opportunità di formazione per professionisti interessati.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato il decreto che regola l’attivazione dei percorsi formativi dedicati al sostegno didattico per alunni con disabilità. L'iniziativa trae origine dall’art. 7 del decreto-legge 712024, convertito nella legge n. 1062024, e si rivolge tutti coloro che abbiano completato una formazione all’estero in attesa di riconoscimento. L'articolo Specializzazione sostegno IndireUniversità 2025 abilitati estero. Requisiti e CFU, da 900 a 1.500 euro l’iscrizione. LO SPECIALE ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

